População do Amapá terá isenção na conta de luz

O presidente Jair Bolsonaro editou uma MP (medida provisória) que isenta consumidores dos municípios do Amapá do pagamento da conta de luz dos últimos 30 dias. O estado foi atingido por apagões ao longo do mês de novembro, que deixaram mais de 765 mil pessoas sem energia elétrica ou com fornecimento limitado do serviço.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Para custear a isenção, a CEA (Companhia de Eletricidade do Amapá) receberá verba da CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), fundo criado em 2020 para promover a universalização dos serviços de energia elétrica e prover recursos para compensar descontos aplicados nas tarifas.