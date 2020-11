Passageiros foram arremessados para fora do ônibus, dizem bombeiros

De acordo com o Corpo de Bombeiros que atendeu as vítimas do acidente do ônibus fretado que colidiu com um caminhão em Taguaí, interior de São Paulo, o impacto da batida foi tão forte que muitos passageiros foram arremessados para fora do veículo.

Um dos sobreviventes disse que o motorista do ônibus tentou ultrapassar um caminhão e invadiu a contramão da pista, batendo de frente com outro caminhão.

A batida rasgou a lateral do ônibus e vários bancos de soltaram e foram jogados para fora.

O acidente, que ocorreu na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, na manhã desta quarta-feira (25), deixou 41 mortos e 10 feridos.

O ônibus, que levava trabalhadores de uma empresa têxtil, estava com documentação irregular e não tinha autorização para circular.