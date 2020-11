Ocupação de UTIs para covid-19 no Rio chega a 93%

A cidade do Rio de Janeiro (RJ) voltou a ter um patamar preocupante de ocupação de leitos de UTI para o combate à covid-19. Na quarta-feira (25), a taxa de ocupação para tratamento intensivo da doença chegou a 93% na rede SUS (Sistema Único de Saúde). Os números englobam os leitos de unidades municipais, estaduais e federais.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Se forem considerados também os municípios da Baixada Fluminense, ao todo, 146 pacientes aguardavam transferência para leitos especializados. Deste total, 73 eram para UTIs. Além dos níveis alarmantes nas internações, a taxa de ocupação de leitos de enfermaria para tratamento do novo coronavírus na capital estão em 70%. Os dados são da SMS (Secretaria Municipal de Saúde). Ao todo, a rede SUS do Rio de Janeiro tinha na manhã de ontem 1.087 pessoas internadas em leitos voltados ao combate à covid-19, com 513 em UTIs. Deste total, 541 pacientes estão em unidades de saúde do município, sendo 264 em UTIs.

Assim como no Rio de Janeiro, outras capitais também têm registrado aumento no número de internações, entre elas São Paulo.