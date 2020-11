Nem só de eletrônicos vive a Black Friday: confira ofertas de comida, cursos e até jazigos

Vale desconto em cursos, comida, imóveis, aluguel residencial, aluguel de bike, franquias, passeio no bondinho e até jazigos em cemitério. A Black Friday de amanhã promete um verdadeiro vale-tudo de opções que vão bem além dos desejados eletrônicos para a data.

No Brasil desde 2010, o dia de descontos criados pelos norte-americanos foi abraçado inicialmente por lojas de varejo online, migrou para as físicas com os anos e ganhou o gosto de lojas e serviços bem variados.

Pesquisa divulgada ontem pelo Twitter mostra que o Brasil já é o segundo país que mais faz postagens da rede social com o termo Black Friday, atrás apenas dos Estados Unidos. Roupas, celulares e computadores aparecem entre os itens mais desejados pelos internautas, com intenção de compra em 60%, 55%, e 53% deles. Mas a pesquisa mostra também que o consumidor já espera por novos produtos. A assinatura de aplicativos e serviços de streaming aparece na lista de compras de 22%.

O Metro World News selecionou algumas ofertas de itens além dos eletros para você se aventurar amanhã. Confira!

Vá de bike

Até dia 30, é possível ter desconto de até 90% em planos anuais e mensais de aluguel de bicicletas em São Paulo, Rio, Porto Alegre e Pernambuco. A promoção é da Tembici, que disponibiliza as bikes do Itaú. Informações em tembici.com.br

cidadania italiana

Para quem está buscando cidadania italiana, a Cidadania 4U está oferecendo quase 25% de desconto em alguns serviços inclusos no processo de reconhecimento a descendentes, incluindo busca de certidão na Itália, processo judicial e outros, congelando o euro a R$ 4,97. Informações em www.cidadania4u.com.br

Imóveis

Vamos combinar que um imóvel não é lá das coisas mais baratas para se comprar por impulso. Mas se você já tem ideia do que procura ou quer mesmo investir, construtoras prometem descontos com muitos zeros. É o caso do Ekko Group, com R$ 50 mil de abatimento para unidades em Osasco e Granja Viana. Já a Danpris oferece documentação ITBI gratuitos. A plataforma Apto tem descontos de até 15% e brindes para vários lançamentos em apto.vc/black-week. Já a plataforma Housi traz promoções para aluguel de imóveis em housi.com

Cemitério

É isso mesmo, minha gente! Tem desconto até para a hora da morte. O Cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo, oferece 20% off em jazigos e gavetas. Informações em jardimdacolina.com.br

Adquirir uma franquia

Quer começar um negócio novo? A ABF (Associação Brasileira de Franchising) entrou na Black Friday com descontos em 20 franquias diferentes. As promoções são para as taxas dos franqueados e variam de 5% a 50%. Alguns incluem também condições especiais de parcelamento e brindes. Mais informações em

www.portaldofranchising.com.br

Ingresso para o bondinho

Dá para conhecer atrações turísticas do Rio de Janeiro com 70% de desconto. Quem quer aproveitar precisa ser rápido, já que serão disponibilizados 6 mil ingressos com os preços promocionais. Eles poderão ser utilizados de segunda a sexta, entre 30 de novembro e 18 de dezembro.

A entrada com desconto sai por R$ 48. Mais informações em www.bondinho.com.br

Cursos mais baratos

É possível também começar um curso novo com desconto. Há promoções nas áreas de tecnologia na Awari (15% na matrícula – awari.com.br), moda na Sigbol (50% no material – sigbol.com.br), culinária entretenimento e outros temas no Curseria (até 70% – curseria.com)

Pedir o rango

Os aplicativos de delivery de comida que já cresceram neste ano por conta do distanciamento social provocado pelo novo coronavírus chegam à Black Friday brigando pela atenção dos famintos clientes. O iFood traz ofertas a R$9,99, descontos de até 70%, 2 por 1, Sushi a R$1 e ofertas com parceiros exclusivos. O Rappi promete descontos de até 70%