Meghan Markle desabafa sobre aborto

Em um artigo publicado no The New York Times, intitulado “As Perdas que Compartilhamos”, Meghan Markle, a duquesa de Sussex, usou a véspera do Dia de Ação de Graças norte-americano, celebrado hoje, para compartilhar sua perda no ano de 2020: um aborto espontâneo em meados de julho.

“Depois de trocar a fralda [do filho, Archie], senti uma cãimbra forte. Eu me joguei no chão com ele em meus braços, cantarolando uma canção de ninar para nos manter calmos, com melodia alegre e forte em contraste com a minha sensação de que algo não estava certo. Eu sabia, enquanto agarrava meu primeiro filho, que estava perdendo meu segundo”, escreveu a duquesa.

O desabafo sobre o aborto espontâneo e as perdas familiares no ano de 2020, assombrado pela pandemia de covid-19, emocionaram pessoas ao redor do mundo. Junto ao marido, o príncipe Harry, Meghan conta que, a partir do luto, descobriu que a cada 100 mulheres, de 10 a 20 sofreram um aborto espontâneo.

“Perder um filho significa carregar uma dor quase insuportável, vivida por muitos, mas falada por poucos. No entanto, apesar da incrível semelhança dessa dor, a conversa permanece um tabu, cheia de vergonha (injustificada) e perpetuando um ciclo de luto solitário”, disse Meghan ao pedir que pessoas se importem mais uma com as outras neste feriado.