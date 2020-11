Justiça condena mãe e companheira por assassinato de menino Rhuan

Ontem (26) o Tribunal do Júri de Samambaia, localizado no Distrito Federal, condenou Rosana Auri da Silva Candido, a mãe, e Kacyla Pryscila Santiago, a companheira, pelo assassinato e esquartejamento do menino Rhuan Maycon da Silva Castro de 9 anos, em maio de 2019. Condenadas por diversos crimes, ambas as penas somam um total de 129 anos de detenção.

De acordo com informações do UOL, ambas foram condenadas pelos crimes de lesão corporal gravíssima, ocultação e destruição de cadáver, homicídio qualificado, fraude processual e tortura.

Em maneira individual, as penas se estruturam da seguinte maneira:

Rosana Auri da Silva Candido: 65 anos, mais 8 meses e 10 dias adicionais;

65 anos, mais 8 meses e 10 dias adicionais; Kacyla Pryscila Santiago: 64 anos, mais 8 meses e 10 dias adicionais de reclusão;

Sobre o julgamento, somente Rosana se manifestou e disse que a companheira, Kacyla, não participou em nenhum momento dos crimes. Porém, mesmo com essa iniciativa, como se percebe não foi suficiente para que Pryscila fosse absolvida.

Vale lembrar que as condenações ainda cabem recurso.

Sobre o crime

Ocorrido em maio do ano passado, mãe e companheira foram presas no dia seguinte à morte do “menino Rhuan” como ficou conhecido nacionalmente.

Durante o crime, além de ser esfaqueada, a criança foi degolada enquanto ainda estava viva. Além disso, Rhuan teve os olhos perfurados e foi esquartejado.