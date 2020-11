IBGE: Expectativa de vida das mulheres no Brasil chega a 80 anos

As mulheres brasileiras que nasceram em 2019 têm 80 anos e um mês como expectativa de vida. O aumento foi de dois meses em relação aos dados de 2018. As informações são da Tábua Completa de Mortalidade para o Brasil, publicada ontem no Diário Oficial da União.

O estudo feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) também mostra que a expectativa de vida dos homens aumentou de 72 anos e oito meses em 2018 para 73 anos e um mês em 2019. Em relação à população geral, a perspectiva de vida passou de 76 anos e três meses para 76 anos e seis meses. Desde 1940, a esperança de vida do brasileiro aumentou em 31 anos e um mês.

De acordo com o demógrafo do IBGE Fernando Albuquerque, existe maior disparidade entre a taxa de mortalidade da população masculina em relação à feminina na faixa entre 15 e 34 anos. “Isso ocorre devido à maior incidência de óbitos por causas externas ou não naturais, como homicídios e acidentes, que atingem com maior intensidade a população masculina jovem. A expectativa de vida masculina no país poderia ser superior à que se estima atualmente, se não fosse o efeito das mortes prematuras de jovens por causas não naturais”, afirmou o pesquisador.