Escócia distribuirá absorventes de graça para quem não pode pagar

Uma nova lei aprovada pelo parlamento da Escócia na última terça-feira determina que as autoridades de cada região forneçam produtos menstruais gratuitamente para mulheres que não podem pagar.

Ou seja, a partir da promulgação da lei, todos os postos de saúde pública do pais deverão ter absorventes e tampões disponíveis para a população.

O projeto foi apresentado pela parlamentar Monica Lennon, do Partido Trabalhista, que luta contra a ‘pobreza menstrual’, ou seja, famílias com rendimentos tão baixos que não conseguem comprar absorventes e tampões para as mulheres.

LEIA TAMBÉM:

Uma pesquisa realizada no país com 2 mil pessoas mostrou que 1 em cada 4 mulheres entrevistadas na rede de ensino desde o nível médio até a universidade tinha dificuldade de comprar itens de higiene menstrual.