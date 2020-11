Detran-SP define cronograma para renovações de CNHs vencidas

A partir da próxima terça-feira, o Detran-SP retoma os prazos de notificação, autuação e renovação das CNHs (Carteiras Nacionais de Habilitação) vencidas durante a pandemia.

De acordo com os novos prazos estabelecidos pelo Detran-SP, as CNHs vencidas em janeiro de 2020 poderão ser renovadas até 31 de janeiro de 2021, as de fevereiro de 2020 até o final de fevereiro de 2021, e assim sucessivamente até dezembro.

Volta a valer também a partir desta terça-feira os prazos para transferência de veículos, registro e licenciamento e comunicação de venda.

Os novos prazos para retomada dos serviços foram publicados no Diário Oficial da União de terça-feira (dia 24).