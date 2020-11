Acidente entre caminhão e ônibus deixa 41 mortos no interior de SP

Ao menos 41 pessoas morreram na manhã de quarta-feira (25) após a colisão entre um ônibus e um caminhão em um trecho de curva da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, que liga os municípios de Taguaí e Taquarituba, na região de Avaré, no interior de São Paulo. O local fica a cerca de 350 quilômetros da capital paulista.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 37 óbitos ocorreram ainda no local da colisão e outras quatro vítimas foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos.

Segundo o porta-voz da Polícia Militar, tenente Alexandre Guedes, o grande número de mortes ocorreu por causa da violência da batida. “Socorremos cerca de 15 pessoas com vida, em estado grave. Algumas faleceram durante o transporte, outras faleceram no próprio hospital.”

A secretaria de Saúde de São Paulo iniciou campanha pedindo doações de sangue com urgência para o atendimento aos feridos, que estão em estado grave. O número de sobreviventes não havia sido divulgado até o fechamento desta edição.

De acordo com as autoridades, o ônibus fretado da empresa Star Turismo transportava cerca de 50 funcionários de uma fábrica de jeans de uma cidade da região.

Em depoimento à polícia, o motorista do ônibus afirmou que outro coletivo, que estava a sua frente, freou bruscamente. Foi neste momento, em um trecho de curva, que ele precisou mudar de faixa, perdeu o controle do veículo e acabou colidindo com o caminhão.

A Star Turismo não tinha autorização para operar porque não possuía registro na Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e na ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). Além disso, o veículo tinha 11 multas e estava com IPVA, licenciamento e DPVAT atrasados.

Fatalidade

O acidente foi o mais fatal em rodovias do estado dos últimos 22 anos. A última vez que uma colisão causou tantos óbitos foi em 1998, quando um ônibus de romeiros bateu em um caminhão de combustível na rodovia Anhanguera, em Araras, também no interior, deixando 55 mortos.