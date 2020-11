Campanha pela doação de sangue vai até sábado

O Dia Nacional do Doador de Sangue foi celebrado na quarta-feira (25) em todo o país com a campanha conjunta “Somos todos do mesmo sangue”, que tem por objetivo atrair mais doadores e que vai até sábado.

A ação é inédita e destaca a importância desse gesto voluntário, sobretudo durante a pandemia, período em que houve queda de até 50% no número de doações em algumas regiões.

Em São Paulo, na Fundação Pró-Sangue, as tradicionais apresentações musicais e artísticas para os doadores serão transmitidas no posto do Hospital das Clínicas (zona oeste) e nas redes sociais.

Os estoques de bolsas da Pró-Sangue – que é ligada ao governo do estado e atende mais de 100 unidades públicas de saúde – estão hoje em nível crítico para os sangues O+, O-, B+ e B-.

A Uber está oferecendo descontos de até R$ 20 por viagem para os passageiros que tiveram como origem ou destino os bancos da Pró-Sangue. Basta inserir o código UBERPROSANGUENOV na aba de promoções.

Veja mais informações sobre como ser um doador de sangue em www.prosangue.sp.gov.br.