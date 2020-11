Vídeo bizarro: imitador de Elvis é preso durante live

Um imitador de Elvis Presley foi preso durante uma live.

Segundo o The Sun, Dean Holland fazia uma transmissão ao vivo direto de sua casa em Leeds, na Inglaterra. De repente, um policial usando uma máscara facial entrou na sala (e no vídeo).

Ao vê-lo, o cover do ‘Rei do Rock n’ Roll’ o ataca. Mais dois policiais entram na casa e pedem para que ele se acalme e desligue a música alta.

"Que p… é essa?" – Pergunta Holland. Um dos policiais lhe responde: "Estamos tentando entrar há 20 minutos. Você está preso."

De acordo com o jornal inglês, a prisão estaria relacionada a uma acusação de agressão doméstica. Veja o vídeo com o registro do incidente bizarro abaixo: