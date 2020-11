Papai Noel 'virtual': Shoppings inovam com chamadas de vídeo e interações online neste Natal

Ele adora abraçar todo mundo e tirar fotos, mas está no grupo de risco por ser velhinho e terá de manter distanciamento social. Sobrou até para o Papai Noel trabalhar em home office neste ano marcado pela pandemia do novo coronavírus. Faltando um mês para o Natal, uma das figuras centrais da data também precisou recorrer à tecnologia para dar as caras nos shopping centers.

A Abrace (Associação Brasileira de Shopping Centers) recomendou às administradoras que não utilizassem este ano a estrutura do trono com Noel e suas assistentes, mesmo se houvesse substituição de atores mais velhos por mais jovens. A associação criou um protocolo sanitário específico para o Natal em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. Entre as novas recomendações estão também evitar eventos com aglomeração, como apresentações musicais, e o uso de materiais na decoração que não sejam de fácil desinfecção, como pelúcias, tecidos e piscinas de bolinhas. As demais atividades também tradicionais, como trenzinhos, carrossel e espaços para fotos, devem obedecer regras de distanciamento.

Os shoppings precisaram recorrer à tecnologia com muita criatividade para entrarem no clima natalino de forma segura. Muitos optaram por manter a interação do Papai Noel com o público utilizando telas, tanto em videochamadas em tempo real com atores posicionados em outro espaço ou com gravações. Dá até para trocar mensagens pelo WhatsApp com o velhinho, que precisou se modernizar. Alguns centros de compras abusaram mais da realidade virtual, com noéis em hologramas, aplicativos ou acionados por QR code.

Levantamento da Abrace estima que 43% dos shoppings terão a presença de Papai Noel virtual. Em 19% deles, o bom velhinho nem sequer vai aparecer. Outros 24% ainda estão avaliando e 14% terão a presença do Papai Noel isolado do público ou boneco disponível para fotos.

Trocas

Outra novidade neste ano para os consumidores será no balcão de trocas utilizado nas promoções de Natal. A recomendação da Abrace é que os centros comerciais se organizem para evitar as tradicionais filas de consumidores que acumulam notas e querem trocar por prêmio.

A indicação é que sejam utilizadas plataformas virtuais para isso, prática que deve ser adotada por 46% dos shoppings. “Se houver balcão físico, devem ser preservadas as medidas de distanciamento social, gerenciamento de filas e controle de fluxo e acesso”, recomenda a associação no protocolo para o varejo.

Caçando o velhinho

Os shoppings Santana Parque, West Plaza e Taboão contam com a ajuda do celular para os clientes encontrarem papais noéis espalhados pelos corredores. Outra opção é mandar WhatsApp ao Noel e receber mensagens de áudio, como acontece no Jardim Sul. No JK Iguatemi, Grand Plaza e no ParkShopping São Caetano, será possível achar o personagem após leitura de QR code. O VillaLobos também utiliza a tecnologia para interação com o personagem.





Alô, quero meu presente!

Será possível cobrar a recompensa pelo bom comportamento em videochamadas no Pátio Paulista, Morumbi Shopping e no São Bernardo Plaza. O Litoral Plaza criou um telefone lúdico com atendimento em tempo real. É possível também interagir com um display gigante para fazer fotos. No Eldorado, a conversa é realizada em lives na praça de eventos e o Shopping Metrô Santa Cruz trouxe um personagem virtual para a conversa.

Bonecos e telas

Outra opção neste ano foi investir em bonecos animados que cantam e dançam. Eles podem ser vistos no Mooca Plaza e Shopping Tamboré. O Shopping SP Market vai trazer mensagens no Noel em telas espalhadas pelos corredores.

Holográfico

Papai Noel é acionado com um toque em um dispositivo no chão, usando os pés para evitar contaminação, nos shoppings Penha e ABC. O bom velhinho aparece em uma imagem holográfica em tamanho real e conversa com os visitantes.