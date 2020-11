Novo líder do Peru troca comandante em resposta a protestos

O novo presidente do Peru, Francisco Sagasti, decidiu fazer uma reforma em seu gabinete policial como uma resposta as recentes manifestações peruanas que deixaram dois mortos. Com o intuito de “fortalecer” a polícia, Sagasti nomeou um novo comandante e enviou outros 15 generais para a reserva na segunda-feira.

“Queremos uma polícia que continue defendendo a democracia e os direitos fundamentais, que nos devolva a segurança e as garantias”, disse o ministro do Interior, Tubén Vargas.

Uma comissão, criada por Sagasti e liderada por Vargas, também foi criada com a finalidade de apresentar recomendações para modernizar a fortalecer a instituição policial. Sagasti afirma que quer “conectar a polícia com os cidadãos”.