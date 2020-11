Imprensa internacional repercute grave acidente entre ônibus e caminhão no interior de SP

Um grave acidente entre ônibus e caminhão, na manhã desta quarta-feira (25), deixou mais de 40 mortos em uma rodovia no interior de São Paulo.

A colisão ocorreu na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho (SP-249), entre as cidades de Taguaí e Taquarituba, na região de Avaré.

Rapidamente, a tragédia repercutiu na imprensa internacional. Confira algumas manchetes estrangeiras:

Site Mega – Chile

“Pelo menos 37 mortos em colisão de caminhão com ônibus no Brasil” (tradução livre)

Al menos 37 muertos deja choque de camión con autobús en Brasil ➡ https://t.co/OG7FnEEQ3g pic.twitter.com/fA81lyfXw1 — Meganoticias (@meganoticiascl) November 25, 2020

Diario1.com

Pelo menos 40 mortos após colisão entre ônibus e caminhão no Brasil (tradução livre)

#Mundo | Al menos 40 muertos tras colisión entre un autobús y un camión en Brasil. Más detalles: https://t.co/5a1a2CxR9x pic.twitter.com/mykuTF7iYs — Diario1.com (@diario1_sv) November 25, 2020

T13 Chile

Grande acidente de caminhão e ônibus deixa pelo menos 37 mortos no Brasil (tradução livre)

🔴 #AlertaT13 | Gigantesco choque de camión y autobús deja al menos 37 muertos en Brasil https://t.co/x7dE0wPk5a pic.twitter.com/7ZBlQCqych — T13 (@T13) November 25, 2020

Daily Mail Online – Reino Unido

Acidente de rodovia mata 37 no Brasil: equipes de resgate encontram 'corpos por toda parte' após colisão de caminhão com ônibus que transportava operários (tradução livre)

Highway crash kills 37 in Brazil: Rescuers find 'bodies everywhere' after truck collides with bus https://t.co/FEclq3vSJv — Daily Mail Online (@MailOnline) November 25, 2020

Devdiscourse

Pelo menos 40 mortos no Brasil após colisão de ônibus e caminhão

At least 40 killed in Brazil after bus and truck collide https://t.co/G6NrRJVe7C — Devdiscourse (@dev_discourse) November 25, 2020

Factal News

Polícia: Pelo menos 22 pessoas mortas, 15 feridas em colisão entre ônibus e caminhão perto de Taguaí, Brasil

Police: At least 22 people killed, 15 injured in collision between bus and truck near Taguaí, Brazil; figure likely to rise as rescue operation continues https://t.co/UKF16L0BtA — Factal News (@factal) November 25, 2020

