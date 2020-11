Fatec abre inscrições para processo seletivo para 2021

Interessados em disputar uma vaga em uma das Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado) têm até o dia 15 de dezembro para fazer a inscrição para o processo seletivo para 2021.

Neste ano, em função da pandemia de covid-19, não haverá vestibular presencial e as vagas serão disponibilizadas com base em análise do histórico escolar.

Serão oferecidas no total 17.960 vagas em 84 cursos em todo o estado de São Paulo. Inicialmente, há previsão de início de aula remota.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fatec e o valor da inscrição é de R$ 39.