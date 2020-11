Em meio à segunda onda, Europa se volta às festividades

A um mês para as celebrações de fim de ano, governos europeus preparam suas nações para as festividades que, numa época sem a pandemia de covid-19, eram motivo para grandes reuniões entre pessoas.

Na Alemanha, os 16 estados federais que compõem o país apoiam que o número de participantes em celebrações de Natal e Ano Novo se limite em 10 pessoas. A proposta dos estados também diz que os participantes deverão cumprir quarentena de 14 dias após os encontros.

No Reino Unido e França, lojas consideradas não essenciais poderão reabrir suas portas para as compras de Natal. Já os bares e restaurantes do Reino Unido permanecerão fechados após as 22h.

Em outras nações, como a Espanha, o governo federal pretende testar toda sua população antes das festividades. Bares reabrirão entre 21 de dezembro e 3 de janeiro.