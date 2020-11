e-Título estará disponível para download até sábado

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou nesta quarta-feira que o aplicativo do e-Título estará disponível para download até as 23h59 de sábado, véspera do segundo turno das eleições municipais.

O e-Título pode ser usado como identificação na hora do voto aos eleitores que já fizeram o cadastramento biométrico, mas somente poderá ser utilizado quem já estiver cadastrado na ferramenta até a véspera do dia da eleição.

A ferramenta digital fornece uma série de serviços, como checar a localização da seção eleitoral e justificar a ausência no dia da votação.

Para isso, o aplicativo usa a ferramenta e georreferenciamento do celular para confirmar que o eleitor está fora de seu domicílio eleitoral.

De acordo com a Justiça Eleitoral, no primeiro turno o aplicativo foi baixado por 16 milhões de eleitores.