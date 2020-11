Contágio de covid-19 é o maior desde maio no Brasil

O novo coronavírus não dá folga. Enquanto a população espera por um imunizante contra a covid-19, a taxa de transmissão da doença no Brasil nesta semana é a maior desde maio, mês em que a contaminação do vírus no país foi uma das mais altas desde o início da pandemia.

De acordo com dados do relatório semanal da instituição Imperial College, do Reino Unido, a taxa de contágio da covid-19 está em 1.30 no Brasil. Este número significa que cada 100 brasileiros infectados transmitem o vírus para outras 130 pessoas. A última vez que o país registrou uma contaminação tão acelerada foi no fim de maio, com 1.31. O contágio vem se intensificando recentemente. No relatório divulgado no dia 10 deste mês, a taxa estava em 0.68. Ou seja, cada 100 infectados passavam o coronavírus para 68 pessoas. Era a menor registrada desde abril (veja mais detalhes ao lado).

Os dados do relatório ligam mais uma vez o sinal de alerta. De acordo com a pesquisadora e pneumologista da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) Margareth Dalcolmo, a população precisa voltar a se proteger. “Eu considero muito grave as pessoas se expondo da maneira como estão. Se houver aglomeração nas festas de fim de ano, possivelmente vai caracterizar uma segunda onda, que será uma tragédia humanitária maior do que já foi até o momento”, afirmou em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Congresso quer explicação de Pazuello sobre testes parados

Enquanto a taxa de contágio de covid-19 volta a creser no país, quase 7 milhões de testes para identificar contaminações do novo coronavírus na população estão parados em armazém do Ministério da Saúde com prazo de validade entre dezembro e janeiro. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

A comissão mista do Congresso Nacional que acompanha as ações do governo federal no combate à covid-19 quer ouvir explicações do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre os 6,8 milhões de testes estocados.

O grupo aprovou ontem um requerimento para realização de audiência pública com o ministro para buscar informações e esclarecimentos sobre o tema. O requerimento foi apresentado pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT).

Além disso, a comissão também aprovou a realização de audiência pública com Pazuello para tratar das reuniões com laboratórios a respeito das vacinas em fase avançada de testes.

Publimetro com Estadão COnteúdo