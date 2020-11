Com transição ‘concedida’, Biden continua nomeações

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e sua vice-presidente, Kamala Haris, apresentaram ontem os primeiros nomes para compor o Gabinete da Casa Branca a partir de 2021.

A indicação da ex-presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) Janet Yellen como secretária do Tesouro deve se traduzir em inclinação da curva de juros dos títulos do país, na avaliação do banco Julius Baer. Isso porque, segundo a instituição, ela deve trabalhar pelo aumento de gastos para recuperação do mercado do trabalho, o que deve levar ao aumento da inflação.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Em relatório, a instituição lembra que Yellen é conhecida por defender que a melhor maneira de conter tendências desinflacionárias é com a promoção da demanda sobre a oferta. “Nesse sentido, espera-se mais gastos do governo com infraestrutura pública, educação e saúde. Com ênfase na política fiscal e não na repressão financeira”, explicou.

As indicações, que deverão passar por sabatina no Senado, acontecem um dia depois do atual presidente dos EUA, Donald Trump, permitir que sua equipe inicie a transição de governo a Biden.

Ontem, três semanas após a eleição, os estados da Pensilvânia e de Nevada oficializaram a vitória do democrata Joe Biden.

Luto nos EUA

Morreu ontem, aos 93 anos, David Dinkins, o primeiro prefeito negro da cidade de Nova York. “Ele foi realmente um grande homem. Ele colocou a cidade no caminho certo”, disse o atual líder de NY, o democrata Bill de Blasio.