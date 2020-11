Apagão no Amapá chega ao fim após 22 dias

O Ministério de Minas e Energia informou que o fornecimento de energia voltou completamente no Amapá ontem, após 22 dias com dois apagões e rodízio de distribuição em 14 dos 16 municípios do estado.

De acordo com comunicado da pasta, o retorno de 100% no fornecimento foi possível porque um segundo transformador teve a energização finalizada na madrugada de ontem. A LTME (Linhas de Macapá Transmissora de Energia) também informou que restabeleceu a carga de energia em dois transformadores na sua subestação.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) comemorou a volta de 100% da energia no estado. No entanto, ele fez ressalvas dizendo que a solução é paliativa e defendeu a instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Apagão. “A CPI é importante para que o apagão não ocorra novamente e para que os culpados paguem”, afirmou.

O senador também listou uma série de questões que, segundo ele, precisam ser solucionadas. Além de uma CPI do Apagão, Randolfe falou da necessidade da responsabilização dos culpados, apontados por ele como as empresas e o governo, da solução para redução das tarifas de energia no Amapá, e do ressarcimento de danos materiais e imateriais à população afetada.