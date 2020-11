Acidente entre ônibus e caminhão deixa mais de 20 mortos em rodovia no interior de São Paulo

Um grave acidente entre ônibus e caminhão deixou mais de 30 mortos em uma rodovia no interior de São Paulo, de acordo com informações compartilhadas no Twitter.

A colisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (25) na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho (SP-249), entre as cidades de Taguaí e Taquarituba, na região de Avaré.

Ocorrência das 07h00 Ônibus X carreta, Rodovia SP 249 KM 10, Taguaí, há 4 viaturas DO CB no local, 14 vítimas foram sos a hS Locais, com o apoio do SAMU. Confirmando ainda dados de óbitos! ASSIM QUE TIVERMOS SERÁ ATUALIZADO COM PRECISÃO PARA OS SENHORES. #193R — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) November 25, 2020

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o número de mortos até o momento é de 37, com várias pessoas feridas.

Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixa pelo menos 25 mortos na região de Taguaí, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, outras 15 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. pic.twitter.com/3EFP51Q8WQ — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) November 25, 2020

De acordo com informações da Rádio Bandeirantes, 7 vítimas foram atendidas no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Taquarituba.

Duas pessoas chegaram com vida na unidade de saúde, foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos. Confira:

A Polícia Rodoviária Estadual atende neste instante um acidente gravíssimo envolvendo ônibus e caminhão no interior de São Paulo. A colisão ocorreu no começo da manhã de hoje na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre as cidades de Taguaí e Taquarituba, na região de Avaré. pic.twitter.com/33qSvNbweH — Rádio Bandeirantes (@RBandeirantes) November 25, 2020

