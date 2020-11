Vídeo mostra esquilo completamente bêbado após comer peras fermentadas

Não é apenas o ser humano que gosta da sensação de estar bêbado. Elefantes africanos, por exemplo, se embriagam – de forma propositada – com o fruto fermentado da marula, uma árvore originária das savanas da África Oriental. E eles não são os únicos.

Segundo o IFLS, de morcegos a macacos, para dar aquela quebrada na rotina, vários animais gostam de consumir frutas fermentadas de vez em quando. Inclusive o pequeno esquilo abaixo, que parece ter ficado um pouco bêbado demais graças a uma pera fermentada.

Em um vídeo que viralizou recentemente nas redes sociais, a criaturinha luta contra a sonolência provocada pelo excesso de álcool (quem nunca?), precisando de uma boa noite de sono.

Everyone needs to see this squirrel that’s off it’s tits drunk on fermented pears pic.twitter.com/P2JJ60ml0Z

