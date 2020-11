Série brasileira leva prêmio de comédia no Emmy Internacional

A série brasileira “Ninguém Tá Olhando”, que teve apenas uma temporada lançada na Netflix no ano passado, antes de ser cancelada, ganhou o prêmio de melhor comédia no Emmy Internacional. Os vencedores foram anunciados ontem.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O seriado, dirigido por Daniel Rezende (“Laços” e “Bingo”), foi filmado na cidade de São Paulo, com produção da Gullane.

“Ainda não caiu a ficha. Não estava esperando esse prêmio, mas o que eu fico mais feliz é do reconhecimento pelo mundo de uma série brasileira celebrando a nossa qualidade e o trabalho do audiovisual brasileiro”, comemorou Rezende em nota à imprensa.

A história acompanha a chegada do anjo da guarda novato Uli (Victor Lamoglia) à Terra. Em contato com os humanos, em especial Miriam (Kéfera Buchmann), ele começa a quebrar todas as regras, influenciando inclusive os veteranos Greta (Júlia Rabello) e Chun (Danilo de Moura).