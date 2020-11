Lotofácil 2090: veja números sorteados nesta terça, 24 de novembro

A Lotofácil 2090 sorteia nesta terça-feira (23) R$ 2,3 milhões ao sortudo que acertar as 15 dezenas.

Os números de hoje são:

01 – 06 – 08 – 09 – 10

12 – 14 – 15 – 16 – 18

19 – 20 – 22 – 24 – 25

Outras loterias:

Dia de Sorte 386 – prêmio de R$ 200 mil

Dupla Sena 2161 – prêmio de R$ 300 mil

Lotofácil 2090 – prêmio de R$ 4 milhões

Quina 5424 – prêmio de R$ 2,3 milhões

Lotomania 2129 – prêmio de R$ 5 milhões

Na segunda (23), duas pessoas acertaram o prêmio principal e levaram R$ 673 mil cada. Outras 404 pessoas acertaram 14 das 15 dezenas e faturaram R$ 998 cada. A Lotofácil paga até aqueles que marcarem 11 dezenas – foram R$ 5 para 673 mil apostadores.

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília), em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção "Surpresinha", com números aleatórios. Com a "Teimosinha", é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.