Liga dos Campeões: Quarta rodada terá Neymar titular e Messi poupado

A tarde de hoje marca a abertura da quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Duas coisas estão certas: Neymar estará em campo e Messi, não.

O camisa 10 da Seleção Brasileira retornou de contusão muscular e está assegurado pelo técnico do PSG, Thomas Tuchel, para o duelo das 17h, no Parque dos Príncipes, contra o Red Bull Leipzig. O time francês está em 3º do Grupo H com 3 pontos, enquanto o time alemão soma 6, igualado com o líder Manchester United, que no mesmo horário recebe o Istanbul Basaksehir.

Já no Grupo G o Barcelona segue 100%, com 9 pontos. A “gordura” na liderança, inclusive, vai render uma folguinha a Lionel Messi contra o Dínamo de Kiev, na Ucrânia, às 17h. Nesta mesma hora a Juventus de Cristiano Ronaldo, vice-líder com 6 pontos, recebe o modesto Ferencváros, da Hungria.