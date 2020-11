F1: Lewis Hamilton pode se tornar ‘Sir’

O ano de 2020 pode render a Lewis Hamilton mais um título além do seu sétimo conquistado na Fórmula 1 neste mês. O inglês também é cada vez mais ativo em usar sua imagem de expressão no esporte para chamar a atenção para a proteção dos direitos humanos e promoção da diversidade. Por isso, o piloto da Mercedes deve estar na lista de condecorados com o título o título de Cavaleiro da Ordem do Império Britânico pela Rainha Elizabeth 2ª, que será divulgada no Ano Novo.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O jornal The Times relatou que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, já teria dado sinal verde para a nomeação de “Sir” a Hamilton, e outros membros do parlamento também teriam se manifestado em favor do piloto de 35 anos.

Para que a honraria seja efetivada, porém, suas finanças precisam ser aprovadas pelo Comitê de Honras do Governo Britânico. Isso porque é necessária verificação de que Hamilton esteja pagando devidamente seus impostos, assunto que gera muita polêmica em seu país por ele, ao longo da sua carreira, ter fixado residência primeiro em Genebra, e depois em Mônaco.