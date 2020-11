Estudos da CoronaVac entram na reta final

O governo de São Paulo anunciou ontem que os estudos clínicos da terceira fase da CoronaVac entraram na reta final ao atingir o número mínimo de voluntários contaminados. Até o momento, 74 participantes se infectaram, número superior ao requerido para a etapa, que previa pelo menos 61.

Os resultados finais serão enviados pelo Comitê Internacional Independente na primeira semana de dezembro para a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) fazer a verificação da vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

No total, são 13 mil voluntários envolvidos nos estudos no Brasil. A pesquisa utiliza o modelo “duplo cego”, em que metade dos voluntários recebe doses de vacina, enquanto os demais um placebo sem eficiência contra a doença. Com a abertura do estudo, será possível identificar quantos voluntários contaminados estavam ou não protegidos pelo imunizante.

Na última terça, os resultados da fase anterior de estudos clínicos da CoronaVac foram publicados pela revista britânica Lancet. Eles mostraram que a vacina é segura e tem capacidade de produzir resposta imune no organismo 28 dias após sua aplicação em 97% dos casos.