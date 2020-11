Dia de Sorte 386: que horas sai o resultado do sorteio desta terça, 24 de novembro

O Dia de Sorte 386 desta terça-feira (22) pode pagar um prêmio de R$ 2o0 mil ao sortudo que acertar as sete dezenas sorteadas – ou sortudos! As apostas ficam abertas até as 19h, e o sorteio começa às 20h.

O Metro World News acompanha o sorteio ao vivo e divulga um link com as dezenas sorteadas nesta página assim que o resultado é confirmado. Por isso, acompanhe e atualize esta página para saber o resultado. Boa sorte!

Uma das mais recentes loterias da Caixa Econômica Federal, o Dia de Sorte convida apostadores a escolherem seus números favoritos dentre os 31 – alusão a um mês cheio, de 31 dias. Um "mês da sorte" também é sorteado a cada concurso.

Último concurso do Dia de Sorte

No sorteio anterior do Dia de Sorte (concurso 385), uma pessoa ficou com o prêmio principal, de R$ 688 mil. Outras 21 apostas acertaram seis dezenas e levaram R$ 5,4 mil. Há ainda premiações fixas para quem acertar 5 ou 4 dezenas – R$ 20 e R$ 4, respectivamente.

Regras do Dia de Sorte

A aposta básica do Dia de Sorte custa R$ 2 e permite a escolha de sete dezenas entre 01 e 31 e um Mês da Sorte. É possível apostar em qualquer uma das 13 mil casas lotéricas do país ou pela internet, na plataforma Loterias Online. Veja abaixo o preço de diferentes apostas da loteria:

• 7 números + 1 Mês da Sorte: R$ 2

• 8 números + 1 Mês da Sorte: R$ 16

• 9 números + 1 Mês da Sorte: R$ 72

• 10 números + 1 Mês da Sorte: R$ 240

• 11 números + 1 Mês da Sorte: R$ 660

• 12 números + 1 Mês da Sorte: R$ 1.584

• 13 números + 1 Mês da Sorte: R$ 3.432

• 14 números + 1 Mês da Sorte: R$ 6.864

• 15 números + 1 Mês da Sorte: R$ 12.870

São feitos dois sorteios distintos para cada concurso, com a utilização de dois globos. No primeiro globo, com 31 bolas representando as dezenas de 1 a 31, são sorteadas 7 dezenas que pagam o prêmio principal.

Depois, todas as bolas são retiradas do primeiro globo, e o segundo é carregado com as bolas correspondentes aos 12 meses do ano. Uma bola é sorteada, simbolizando o Mês da Sorte.

É possível ainda receber números aleatórios com a “Surpresinha”, ou repetir as mesmas dezenas escolhidas em mais de um sorteio com a “Teimosinha”. Os sorteios do Dia de Sorte são feitos às terças, quintas e sábados.