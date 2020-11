Crise da pandemia: Semana Nacional de Educação Financeira oferece palestras e cursos nesta semana

Como atravessar a crise com a renda menor? A resposta não é fácil e vai depender da realidade de cada um. Mas planejamento pode ser um primeiro e importante passo para se respirar financeiramente. É o que acredita o Fórum Brasileiro de Educação Financeira, que até domingo oferece uma série de cursos e palestras gratuitos para ajudar nessa missão.

As oficinas fazem parte da Semana Nacional de Educação Financeira, presidida neste ano pelo Banco Central. “Em um momento em que tantas famílias ainda sofrem os efeitos decorrentes da covid-19, mais do que nunca é premente falar da importância do planejamento, da poupança e do uso consciente de seus recursos financeiros”, disse ontem o presidente do BC, Roberto Campos Neto.

Em seu discurso na abertura, Campos anunciou para outubro do próximo ano uma nova plataforma de educação financeira oferecida pelos bancos. A ferramenta vai traçar um diagnóstico da saúde financeira de cada cliente e fornecerá trilhas de aprendizagem personalizadas. De acordo com o presidente do BC, haverá um programa de recompensa para quem realizar o conteúdo, uma espécie de milhas que cada instituição determinará como será.

Um indicador de saúde financeira vai ajudar na formulação da plataforma. Ele será baseado em entrevistas realizadas com 10 mil pessoas, em fase de realização.

A programação da Semana Nacional de Educação Financeira pode ser conferida em semanaenef.gov.br.

Minha renda caiu. E agora?

Analise o real impacto na renda

Identifique o quanto você perdeu e se há alternativas de obter outros rendimentos. Busque mais informações sobre os benefícios assistenciais oferecidos pelo governo

Renegocie

Veja informações sobre suas dívidas como valor, prazo de pagamento e taxas de juros. Se perceber que não vai conseguir pagar, busque renegociar. Em alguns casos, o atraso no pagamento pode significar o cancelamento de um serviço ou até mesmo a perda do bem. Com base nisso, priorize o que pagar primeiro

Redefina prioridades

Identifique se há algo que possa ser cortado ou reduzido. O momento é de priorizar. Isso inclui também entender o quanto você está pagando por alguns serviços bancários, como a tarifa para manutenção de conta

Qual será a nova realidade?

Faça as contas e descubra sua nova situação financeira. Por mais preocupante que possa ser, é um passo fundamental para buscar uma solução