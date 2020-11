Covas destaca ações e Boulos traz aliados na semana decisiva

Os candidatos que concorrem ao segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo entraram na última e decisiva semana da disputa destacando a experiência como virtude para administrar a maior cidade do país.

De forma direta ou indireta, tanto Bruno Covas (PSDB) como Guilherme Boulos (PSOL) têm buscado demonstrar conhecimento para encarar o desafio, seja na exaltação da sua trajetória política e nas iniciativas do seu governo, no caso do tucano, ou na sua própria militância e na aproximação com aliados de peso, no caso do psolista.

Covas tem dito nas suas propagandas que o entendimento sobre o funcionamento da máquina pública será fundamental para encarar os desafios que serão exigidos na retomada pós-pandemia.Na peça que foi ao ar ontem, o tucano disse que a rede pública de saúde foi muita exigida por conta do novo coronavírus e se mostrou preparada em função da ampliação de leitos e da entrega de novos hospitais na periferia que promoveu.Além disso, repetiu que ninguém ficou sem atendimento e que a pandemia mostrou a importância da prevenção, já que pacientes com outras doenças associadas sofreram os efeitos mais graves da covid-19.A mensagem reforçou o contato do tucano com o seu eleitorado mais fiel, formado por adultos e idosos, onde têm grande aceitação, segundo as pesquisas, mas vai exigir dele outras abordagens para falar com os jovens, onde seu adversário se sai melhor.Boulos convence com facilidade o público com idades entre 16 e 34 anos, mas encontra dificuldade para falar com as outras faixas etárias, de acordo com as pesquisas.Um dos argumentos explorados pelos adversários é que lhe falta experiência, o que ele tem buscado combater exaltando sua candidata a vice, Luiz Erundina (PSOL), e trazendo aliados de peso.Na propaganda de ontem, Boulos reforçou seu olhar para o social e voltou – como tem feito durante toda a campanha – a colar sua própria imagem à de Erundina, que foi já foi prefeita da capital.Além disso, o psolista exibiu depoimentos de apoio à sua candidatura de políticos mais experientes, como os do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dos ex-ministros Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede), que já disputaram a Presidência da República.