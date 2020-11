Biden traz mulheres para seu governo

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou ontem parte da equipe de inteligência que tomará posse com ele no dia 20 de janeiro de 2021. Os representantes já participarão da equipe de transição de governos. Entre eles está Avril Haines, nomeada para atuar como a primeira mulher diretora da inteligência do país. Anteriormente, Haines já foi vice-diretora da CIA (Agência Central de Inteligência dos EUA) e vice-conselheira de Segurança Nacional.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Entre outros nomes representativos indicados pelo governo Biden estão Linda Thomas-Greenfield, que será embaixadora norte-americana nas Nações Unidas, e Alejandro Mayorkas, novo secretário do Departamento de Segurança Interna. Mayorkas é o primeiro latino e imigrante indicado para o cargo.

A nova equipe de Biden é um reflexo de seu compromisso eleitoral de diversidade no governo norte-americano. Eleito em meio a onda de protestos antirracistas, Biden não só apostou em uma mulher como vice, a senadora Kamala Harris, mas também trouxe novas ocupantes para cargos de confiança.

As movimentações da campanha democrata também são interpretadas como uma determinação de avançar com o governo de transição, apesar das recusas do atual líder republicano, Donald Trump, de aceitar o resultado eleitoral deste ano. Enquanto mais legisladores republicanos apoiam uma transição pacífica entre os políticos, Trump continua apostando na narrativa de fraude.

“Em certos estados indecisos, houve mais votos do que pessoas que votaram, e em grande número. Isso realmente não importa? Interromper observadores de pesquisas, votar em pessoas inocentes, votos falsos e muito mais. Nós ganharemos!”, escreveu Trump em rede social em meio ao silêncio de outros membros de seu partido.