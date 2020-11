Aposta do governo, vacina tem eficácia de até 90%

O laboratório britânico AstraZeneca informou ontem que o resultado parcial da terceira fase de testes clínicos da sua vacina, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, mostrou que o imunizante alcança até 90% de eficácia. É a quarta vacina no mundo a ter sua eficiência comprovada: os imunizantes produzidos pelas empresas Pfizer e Moderna, nos EUA, além da Sputinik V, da Rússia, também já divulgaram resultados positivos.

Os estudos da Oxford/AstraZeneca foram realizados em 24 mil participantes no Brasil e no Reino Unido. A vacina é a principal aposta do governo federal, que firmou parceria com a farmacêutica para produzir no Brasil até 100 milhões de doses do imunizante por meio de um acordo de transferência de tecnologia para a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). No entanto, a vacina precisa ser registrada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para ser utilizada no país.

Os estudos foram feitos em dois grupos de voluntários. No primeiro, foi aplicada uma dose menor do imunizante, que corresponde à metade da total, seguida por uma dose completa após 30 dias. A eficiência da vacina neste grupo foi de 90%. O segundo recebeu as duas doses completas, com 30 dias de diferença, e a eficácia registrada foi de apenas 62%. Portanto, a média de eficiência do imunizante ficou em 70%. A OMS (Organização Mundial da Saúde) considera efetiva qualquer vacina que esteja acima de 50%. Não houve casos graves de segurança durante os estudos.

A AstraZeneca também anunciou que vai buscar autorização da OMS para utilizar a vacina de forma emergencial, inclusive em países de baixa renda. No Reino Unido, há 4 milhões de doses prontas para uso.

Valor acessível

Um dos diferenciais do imunizante é o preço, que será mais barato em comparação com outras vacinas que estão em produção pelo mundo. De acordo com o laboratório fabricante, cada dose deverá ser vendida por US$ 3 (ou R$ 16,41). Estimativas recentes da Moderna apontaram que o preço por dose deve ficar em torno de R$ 170. A da Pfizer/BioNTech, em aproximadamente R$ 110.