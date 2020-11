‘Sou advogada internacional’: Mulher é presa por agressão e homofobia em padaria de SP

Uma advogada foi presa na última sexta-feira (20) em uma padaria na Zona Oeste da cidade de São Paulo, sob acusação de homofobia e agressão à clientes e funcionários do estabelecimento.

Segundo informações do portal Mais Goiás e da ocorrência registrada, dois homens estavam jantando no local quando os ataques aos funcionários iniciaram. A mulher, que foi identificada como Lidiane Brandão Biezok, reclamou da comida que foi entregue pela padaria, porém de maneira totalmente alterada.

Na gravação, que está repercutindo nas redes e em diversos sites de notícias é possível ver que um dos homens tenta defender os funcionários, mas é atacado por Biezok, não somente com palavras de baixo-calão, mas também com agressões físicas e com termos homofóbicos.

Leia também:

De acordo com detalhes revelados ainda, a mulher seguiu com os ataques tanto físicos, quanto verbais, até a chegada da polícia que a deteve.

Em entrevista à TV Globo, a advogada pediu desculpas e admitiu que se excedeu. Lidiane afirmou ter utilizado termos homofóbicos, mas negou ter feito qualquer manifestação de cunho racista.

Por fim, ao que se sabe, a mulher teve a prisão convertida em domiciliar. Não há nenhuma nova atualização sobre o caso.

Confira abaixo a gravação do ocorrido compartilhada no YouTube: