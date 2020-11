Receita abre consulta para lote residual do IRPF

A Receita Federal disponibilizou nesta segunda-feira a consulta ao lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).

Serão pagos quase R$ 400 milhões para 198.967 contribuintes que tinham caído na malha fina.

A consulta pode ser feita a partir das 10h no site da Receita Federal.

A Receita Federal disponibiliza ainda aplicativo para smartphones e tablets onde é possível verificar com facilidade as declarações do IRPF e a situação cadastral do CPF.