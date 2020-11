Mirantes ressurgem como opção de lazer em São Paulo

Já diz a sabedoria popular que tudo é uma questão de ponto de vista. Pois, nestes tempos de pandemia e com a necessidade de evitar aglomeração, o paulistano passou a redescobrir a cidade, principalmente com opções de lazer que ofereçam menos risco. Uma delas são os mirantes, que voltaram a receber o público com a flexibilização na capital, ainda que com algumas restrições.

E se existe uma vantagem de ter tantos arranha-céus em São Paulo, certamente é a chance de poder curtir a cidade do alto por diversos ângulos. Um dos pontos mais conhecidos para essa vista panorâmica é, claro, o Terraço Itália. Depois de seis meses fechado por conta da covid-19, o espaço reabriu em setembro com o mesmo ambiente romântico de sempre. Isso lá no restaurante do topo, através das janelas que mostram todos os lados da cidade.

O privilégio de poder curtir uma refeição ou um drink apreciando a vista panorâmica não é exclusividade do prédio da República. O Sky Bar, lá no topo do Hotel Unique, na Vila Nova Conceição, o The View, na alameda Santos, ou o Tetto Lounge, em Pinheiros, também cumprem o prometido. Todos, aliás, seguem os protocolos sanitários do distanciamento e uso de máscaras.

Ou quem sabe, você queira matar a saudade de ver São Paulo lá do Farol Santander, o popular Banespão. Além de poder contemplar a vista, o espaço também abriga exposições de arte. Dá para fazer as duas coisas numa tacada só.

Agora, se a ideia é aproveitar a vista e ao mesmo tempo curtir a natureza, uma alternativa e tanto é o Pico do Jaraguá, na zona oeste. Ponto mais alto da cidade, com 1.135 metros, a subida pode ser feita tanto de carro pela estrada Turística como a pé pela trilha do Pai Zé (haja fôlego). Lá de cima, porém, a recompensa: o mirante oferece uma vista de até 55 quilômetros de alcance.

Destaque para o verde

Ponto mais alto de São Paulo, o Pico do Jaraguá pode ser alcançado tanto a pé, por trilha, como de carro. Chegando à base do mirante, a distância há ainda escadaria de 242 degraus. Mas vale a pena. Funciona de terça a domingo, das 8h às 16h. Outra opção e tanto é o Parque da Cantareira, no Horto Florestal. O Núcleo Pedra Grande, onde está o mirante de mesmo nome , com 1.010 metros, funciona das 8h às 14h para pedestres. Mas é bom avisar: a trilha até o mirante tem 9,6 km.

Pico do Jaraguá tem 1.135 metros / Folhapress

Um clássico reaberto

Com 160 metros de altura, o emblemático Farol Santander tem um mirante com 360º no 26º andar. Funciona das 13h às 19h, de terça a domingo.

Edifício Altino Arantes, onde hoje se encontra o Farol Santander / Folhapress

Só dando uma olhada

O Mirante Mira, antigo 9 de Julho, por enquanto funciona como bar e restaurante, aos domingos. Fica bem pertinho do metrô – linha 2 verde, estação Trianon-MASP –, na avenida Paulista.