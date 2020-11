Meteoro explode no Rio Grande do Sul na fronteira com o Uruguai

Um meteoro com cerca de 1 metro de diâmetro explodiu na madrugada desta segunda-feira sobre a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai.

A explosão foi registrada pelo Observatório Espacial Heller & Jung, que fica em Taquara, próximo a Porto Alegre.

Segundo o professor Carlos Fernando Jung, o meteoro tinha provavelmente menos de um metro de diâmetro e explodiu a 94 quilômetros de altitude, com duração de 1,05 segundo.