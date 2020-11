EUA liberam tratamento emergencial com coquetel de anticorpos contra covid-19

A agência responsável pela liberação de medicamentos nos Estados Unidos (FDA) autorizou no último sábado o uso emergencial do tratamento com o coquetel de drogas da empresa Regeneron na luta contra o coronavírus.

O remédio é um coquetel de anticorpos sintéticos que foi utilizado pelo presidente Trump em outubro.

O tratamento com o REGEN-COV2, de acordo com a FDA, reduz as hospitalizações e emergências em pacientes com covid-19 que tenham comorbidades.

"Autorizar a terapia com anticorpos monoclonais pode ajudar os pacientes ambulatoriais a evitar internação e aliviar a carga do sistema de saúde", declarou a agência.

Os Estados Unidos registraram somente no sábado 164 mil casos de covid-19 e já acumulam mais de 255 mil mortes, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.