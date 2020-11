Calor volta com força a São Paulo nesta semana

Após dias de temperatura amena, o calor volta a dar as caras em São Paulo no decorrer da semana e os termômetros devem passar dos 30ºC até sexta-feira, de acordo com a Climatempo.

A previsão para essa semana é que o sol volte a brilha em todo o estado, com chuvas pontuais.

Os termômetros sobem rapidamente e na quarta-feira a média já deve ser de 30ºC, Na quinta e sexta-feira, a previsão é que a temperatura ultrapasse os 32ºC.

A umidade do ar deve sofrer forte queda no decorrer da semana, demandando cuidados com a saúde.

Nesta segunda, a máxima deve chegar a 27ºC. Não há previsão de chuva.