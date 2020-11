Cães testam positivo para covid-19 no Paraná

A Universidade Federal do Paraná, que coordena um projeto de testes em animais em várias capitais do país, informou que registrou dois cachorros com resultado positivo para covid-19 em Curitiba.

A universidade disse que esses são os primeiros dois casos confirmados em cães no Brasil.

Apesar de terem sido diagnosticados com a covid-19, os cães não desenvolveram a doença e não são transmissores do vírus.

Nos dois casos, os animais foram contaminados por seus tutores.

Os pesquisadores da universidade recomendaram aos donos de animais que tenham covid-19 para manterem distanciamento dos animais e sempre usar máscara na presença deles. (Com G1)