Incêndios: Papa Francisco lamenta queimadas no Pantanal e na Amazônia

O papa Francisco voltou a lamentar a destruição da Amazônia e Pantanal em uma mensagem de vídeo gravada para o seminário virtual “América Latina: Igreja, papa Francisco e os cenários da pandemia”.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

“Estou pensando também neste momento nos irmãos e irmãs que, além de sofrerem na luta contra a pandemia, assistem com tristeza que o ecossistema ao seu redor está em sério perigo pelos incêndios florestais que destroem extensas áreas do Pantanal e Amazônia – que são os pulmões da América Latina e do mundo”, destacou o papa. A proteção do meio-ambiente é um dos principais temas defendidos pelo líder.

Sobre a pandemia de covid-19, o papa Francisco pediu que não “nos deixemos roubar a esperança” e defendeu o caminho de solidariedade como rota de saída para a crise.