Feriado nos EUA gera alerta para novos casos

O Centro de Controle de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos fez um apelo ontem para que a população não viaje no feriado do Dia de Ação de Graças, o “Thanksgiving” norte-americano, comemorado no próximo dia 26. O país, que lidera o ranking mundial de pacientes com covid-19, já acumula 11 milhões de infectados e assiste o medo de uma possível terceira onda da doença.

Ontem, os EUA alcançaram pelo segundo dia consecutivo recorde de pacientes reportados em 24 horas, foram 172 mil. Em número de mortes, o país também lidera a contagem mundial. Por lá, até ontem à noite, 256 mil pessoas já morreram em virtude do coronavírus.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Enquanto as cidades voltam a fechar, como Nova York, que amanheceu com escolas vazias, o presidente Donald Trump ainda concentra suas preocupações na eleição presidencial do dia 3 de novembro.

A campanha do republicano já moveu 29 ações judiciais contra o pleito deste ano. Destas, 28 foram indeferidas por juízes. A única ação vencedora foi um pedido para que sua campanha acompanhasse, metros mais próximos, uma contagem de votos.

Ainda ontem, o jornal The New York Times reportou que Trump tem convidado legisladores estaduais para reuniões na Casa Branca em uma suposta tentativa de que eles minem o resultado eleitoral que deu vitória a Biden. Nos Estados Unidos, o Colégio Eleitoral (composto pelos delegados indicados por cada estado) ainda se reunirá dia 14 de dezembro para indicar oficialmente o próximo presidente norte-americano.

Mais uma vacina

A dose produzida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica britânica AstraZeneca contra a covid-19 se mostrou segura e induziu uma “forte resposta imune” em adultos de todas as idades, incluindo idosos. Os resultados foram compartilhados ontem na revista científica The Lancet, uma das mais prestigiadas do mundo.