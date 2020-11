Feriado da Consciência Negra: Confira o que abre e o que fecha e previsão do tempo

Antecipado para 21 de maio para aumentar o índice de isolamento social na capital paulista, em um dos momentos mais críticos da pandemia do novo cornavírus, o feriado de hoje, da Consciência Negra, virou ponto facultativo. Portanto, os serviços e o rodízio de carros funcionarão normalmente.

Bancos, Correios, postos do Poupatempo, comércio em geral, parques e o transporte público não terão alterações no horário de funcionamento. A Zona Azul segue vigente em toda a capital, exceto no entorno (raio de 300 metros) de unidades de saúde, como hospitais, ambulatórios, UBS, UPA, AMA, pronto-socorro, entre outros estabelecimentos que prestem atendimentos de urgência e emergência.

Segunda-feira

As agências do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) não vão abrir na próxima segunda-feira por causa do ponto facultativo do Dia do Servidor. O órgão está entrando em contato para remarcar serviços que estavam agendados para segunda.

Previsão do tempo

A previsão do tempo para o feriado – que virou ponto facultativo – da Consciência Negra, hoje, traz mudanças no clima chuvoso e com tempestades que predominaram nos últimos dias.

De acordo com o Clima Tempo, as chuvas serão menos intensas hoje. O céu continua nublado na maior parte do dia, mas o sol promete dar as caras durante a tarde, com máxima de 21°C e mínima de 14°C.

No final de semana, as áreas de instabilidade enfraquecem e o sol aparece com mais força. No entanto, a temperatura ainda não sobe muito. No sábado, a máxima está prevista para 24°C, enquanto a mínima é de 15°C. O cenário é praticamente o mesmo no domingo: máxima de 23°C e mínima de 16°C.