Brinquedo terá corte de imposto progressivo

A redução no imposto de brinquedos importados prometida para este mês deve chegar apenas no fim de 2021. A taxa atual é de 35%, considerada a terceira maior do mundo, atrás apenas de Afeganistão e Zimbábue, de acordo com o Ministério da Economia. Anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro no começo do mês, a alíquota de 20% inicialmente iria produzir efeitos a partir de 1º de dezembro deste ano.

No entanto, a Camex, órgão do governo que reúne representantes da Economia, Relações Exteriores, Agricultura, além da Presidência, revogou a decisão e publicou ontem uma nova no Diário Oficial da União.

Com isso, a taxa de 20% só entrará em vigor em 1º de dezembro de 2021. Até lá, a cobrança irá cair progressivamente. A partir do próximo mês, a tarifa de importação de brinquedos será de 30%. Em junho, passa a ser de 25%. Por fim, em dezembro de 2021, chega à marca de 20%.

A medida contempla brinquedos como patinetes, triciclos, bonecos, quebra-cabeças, trens elétricos, instrumentos e aparelhos musicais de brinquedo, entre outros.

O Ministério da Economia afirma que a redução a 20% iguala a tarifa brasileira à TEC (Tarifa Externa Comum) do Mercosul e elimina a elevação tarifária excepcional que incidia sobre as importações desses produtos desde 2011. O governo não explicou porque adiou a decisão.