Revelam detalhes do caso de um pedófilo que abusou de quase 200 crianças e terminou torturado, estuprado e morto na prisão

Em outubro de 2019, Richard Huckle foi morto em uma prisão do Reino Unido, mas os detalhes do caso foram divulgados apenas esta semana. Ele ficou conhecido mundialmente após ser condenado a pena de prisão perpetua depois de abusar de quase 200 menores, com idades entre 6 meses e 12 anos.

De acordo com o Daily Mail, o homem que morreu aos 33 anos, foi estuprado e assassinado por outro presidiário que queria que ele sentisse o mesmo que suas vítimas.

O ataque foi "cuidadosamente planejado" e executado por Paul Fitzgerald, também preso por crimes de natureza sexual. Fitzgerald estuprou Huckle com um utensílio de cozinha, estrangulou-o com um fio elétrico e enfiou uma caneta em seu cérebro. A vítima também sofreu golpes no rosto e nos rins, além de uma facada no pescoço.

Fitzgerald ainda confessou que tinha a intenção de cozinhar sua vítima. Ele também admitiu ter "se divertido muito" durante a tortura de Huckle. O agressor sofre de problemas de psicopatia e transtornos de personalidade.

Todas de Huckle eram órfãs que moravam em orfanatos na Malásia e no Camboja, onde ele era voluntário.