Kobra entrega seu primeiro mural no Minhocão

Eduardo Kobra viveu momentos difíceis em março deste ano, com a perda da filha Catarina horas após o parto. A bebê tinha má-formação e nasceu prematura de sete meses.

Essa carga emocional foi combustível para a realização do mural “A Mão de Deus”, finalizado no último domingo, o primeiro do artista na região do Minhocão.

O projeto foi feito na empena de um edifício da rua Traipu e tem 33 metros de altura por sete de largura. Segundo Kobra, essa é a arte mais autobiográfica de sua carreira. O título se refere ao momento em que começou a se recuperar da fase mais difícil da perda.

Ele espera que o mural inspire quem passar pelo Elevado a superar dificuldades de qualquer ordem, inclusive relacionadas à pandemia do novo coronavírus, que tem representado uma grande crise sanitária e econômica.

Como é de praxe, Kobra planeja voltar ao local para trabalhar em alguns retoques no mural.

Em outubro, o artista entregou um trabalho em Santos, em homenagem aos 80 anos de Pelé.