EUA buscam uso emergencial de vacina após fim de testes

A vacina experimental contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech, registrou 95% de eficácia nos resultados finais dos estudos e se mostrou segura.

Segundo as empresas, 44 mil voluntários participaram dos testes. Destes, 170 se contaminaram com vírus. Dos 170, 162 receberam placebo, enquanto 8 tomaram a dose ativa da vacina.

Na semana passada, as empresas haviam anunciado que a taxa de eficácia do potencial imunizante para o coronavírus havia sido de 90% nos resultados preliminares dos testes da fase 3.

A Pfizer também informou que planeja solicitar à FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos) uma autorização de uso emergencial da vacina nos próximos dias, o que abriria caminho para que a distribuição começasse até o final deste ano, caso a agência aprove o pedido. À Reuters TV, a FDA afirmou que pode conceder aprovação de uso de emergência “antes do Natal”.

O Brasil ainda não fez um acordo para adquirir a dose, mas a Pfizer anunciou ontem que “trabalhará em parceria com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para fornecer todos os dados necessários para avaliação” da vacina.

CoronaVac

Ainda esta semana, dados preliminares de testes clínicos da CoronaVac, vacina experimental contra a covid-19 da chinesa Sinovac, mostraram uma rápida resposta imune.

O governador do estado do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que o Instituto Butantan, parceiro do laboratório chinês, deve receber ainda hoje 120 mil doses do imunizante. Até o fim deste mês, o estado prevê a chegada da matéria-prima da vacina para produção.

Vacinação pode levar meses

O diretor de operações da OMS (Organização Mundial da Saúde), Mike Ryan, afirmou ontem que, apesar do entusiasmo com as vacinas em desenvolvimento contra o coronavírus, a dose será um “instrumento extra” para lutar contra a pandemia, que já matou 1,3 milhão de pessoas no mundo.

A organização alerta que os imunizantes não farão o vírus desaparecer e que amplas campanhas de imunização podem levar de quatro a seis meses. Ainda ontem, a OMS afirmou que vacinar 20% de população da América Latina e do Caribe pode custar US$ 2 bilhões.

Teste domiciliar promete resultado em meia hora

Um novo teste para a covid-19, produzido pela empresa Lucira Health, com sede na Califórnia (EUA), poderá ser feito em casa do início ao fim. Ontem, a FDA (espécie de Anvisa dos Estados Unidos) aprovou o uso do primeiro teste RT-PCR rápido e domiciliar.

Assim como o Brasil, os Estados Unidos permitem que as pessoas colham as amostras nasais em casa e entreguem aos laboratórios. Mas, desde ontem, a autorização da FDA tornou todo o processo domiciliar, até o resultado.

As pessoas que querem fazer o teste precisam girar um cotonete em ambas as narinas e depois o mergulhar dentro do aparelho, que possui produtos químicos reagentes com o vírus.

A promessa é de que em até 30 minutos o teste, que funciona a base de pilhas, apresente a indicação do resultado: positivo ou negativo.

Nova York volta a fechar as escolas

A prefeitura de Nova York decidiu fechar todas as escolas públicas por causa do aumento em cinco vezes de casos de coronavírus na região. A medida vale a partir de hoje, afirmou o corresponde do Grupo Bandeirantes em Nova York, Eduardo Barão.

Na semana passada, o governo de estado já havia decretado o fechamento antecipado de restaurante, bares e academias.