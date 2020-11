Comércio prevê R$ 3,74 bi com Black Friday

A Black Friday deste ano deverá movimentar R$ 3,74 bilhões e alcançar o maior faturamento desde que a data foi incorporada ao calendário do varejo nacional, em 2010. A previsão da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) foi divulgada ontem. O volume representa aumento de 6% em relação a 2019 (R$ 3,67 bilhões) – descontada a inflação, o crescimento real das vendas, em comparação com igual período do ano passado, deverá ser de 1,8%.

O avanço do comércio eletrônico desde o início da pandemia do novo coronavírus é apontado pela confederação como determinante para que a Black Friday seja a primeira data do varejo a registrar crescimento real no ano.

A CNC projeta avanço real de 61,4% nas vendas exclusivamente online, em relação à Black Friday de 2019. Já as lojas físicas deverão apresentar avanço de apenas 1,1%.