Candidatos fazem debate na Band nesta quinta-feira

O tucano Bruno Covas e o psolista Guilherme Boulos têm encontro marcado nesta quinta-feira (19) na tela da Band no primeiro debate em TV aberta deste segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo.

A partir das 22h30, os dois candidatos terão oportunidade para apresentar e discutir propostas e defender os seus planos para administrar a maior cidade do país.

O debate mediado pelo jornalista Eduardo Oinegue terá transmissão simultânea no BandNews TV, nas rádios Bandeirantes e BandNews FM, no www.band.com.br, no aplicativo da Band para smartphones e no canal Band Jornalismo no YouTube.

Há uma novidade: os próprios candidatos poderão dividir o tempo que terão para a apresentação inicial, os confrontos diretos e as considerações finais, no encerramento do debate.

“Os candidatos terão um espaço e uma liberdade de ação praticamente inéditos porque eles vão administrar o próprio tempo. Isso significa que poderão não só escolher os temas das suas prioridades, como também definir quanto tempo cada um desses tópicos terá. Eles poderão dar mais tempo para um assunto ou outro, o que mostra suas preferências. É um debate que deixará os dois candidatos em condições de se expor inteiramente nas suas ideias, programas e estilos”, afirmou o diretor nacional de Jornalismo da Band, Fernando Mitre.