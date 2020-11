Após novo apagão, Amapá volta ao fornecimento parcial

Exatamente duas semanas após o primeiro apagão, 13 dos 16 municípios do Amapá sofreram mais uma vez com um blecaute na noite de terça-feira. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o fornecimento voltou gradualmente a partir da madrugada de ontem. No entanto, a população ainda sofre com o racionamento de energia. Até o momento, o fornecimento ao estado está em 80%, mesma cobertura registrada há uma semana.

Segundo o ministério, o segundo apagão começou após o “repentino desligamento automático” do transformador da subestação de Macapá e da usina hidrelétrica Coaracy Nunes, localizada na cidade de Ferreira Gomes.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) enviou ofícios ao ONS (Operador Nacional do Sistema), à CEA (Companhia de Eletricidade do Amapá) e à concessionária LMTE (Linhas de Macapá Transmissora de Energia) cobrando explicações. “A agência monitora passo a passo a situação do Amapá e apura as responsabilidades sobre os problemas no fornecimento de energia no estado”, informou o órgão.

Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro ignorou perguntas sobre o novo apagão no Amapá durante evento. Na primeira vez, Bolsonaro demorou quatro dias para se pronunciar sobre o problema e, quando tocou no assunto, isentou o governo federal de responsabilidade.

Ontem, o presidente foi questionado por jornalistas em duas oportunidades durante cerimônia que participou em Flores de Goiás (GO), cidade a 234 km de Brasília. Em ambas, Bolsonaro não parou para responder. O assunto também foi ignorado em seu discurso no evento, em que o governo entregou títulos de terras a assentados da região.